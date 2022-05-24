Депутаты гордумы Волгограда поддержали снос Тракторного рынка

Депутаты волгоградской гордумы одобрили снос рынка «Рассвет», расположенного в Тракторозаводском районе. Вопрос был рассмотрен на заседании 24 мая.

Владельцу торговых площадей будет предоставлен другой земельный участок. Предполагается, что новый рынок расположится по улице Могилевича, а на месте старого благоустроят парк.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», о планах по реновации рынка стало известно в 2020 году. На его месте должен появиться парк площадью 10 тыс. кв. м.

Владельцу рынка выделят участок по соседству. Он сможет возвести на нем современный комплекс площадью 6 тыс. кв. м.