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Строительство пешеходного моста в Орске подорожало до 57,7 млн рублей

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Реализация проекта строительства пешеходного моста в Орске (Оренбургская область) подорожала до 57,7 млн рублей. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии города 23 мая.

Речь идет о пешеходной переправе через озеро Песчаное в парке Строителей. В 2019 году стоимость несущих конструкций, пролетов и крепежей моста оценивалась в 11,7 млн рублей. Позже проект подорожал до 20 млн рублей. В результате переоценки сметы в 2022 году стоимость сооружения возросла до рекордных 57,7 млн рублей.

Как уточняет 56orb.ru, старый понтонный мост через озеро Песчаное был разрушен коррозией, просел и ушел под воду. Теперь местные жители не могут полноценно пользоваться парком.

О сроках строительства стационарного моста информации нет. На совещании в мэрии было принято решение направить обновленный проект на очередную госэкспертизу.

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