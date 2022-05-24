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В США прокомментировали совместное патрулирование авиации РФ и Китая

Госдеп: совместное патрулирование ВВС РФ и КНР свидетельствует о безграничной дружбе двух стран
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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США считают совместное патрулирование авиации России и Китая над Тихим океаном демонстрацией тезиса о дружбе, которая «не имеет границ». Об этом заявил во вторник, 24 мая, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«Эти учения, по всей видимости, были спланированы обеими странами заблаговременно. Решение Пекина сотрудничать с Москвой таким образом на фоне продолжающейся спецоперации России и опасной риторики Кремля о ядерном оружии демонстрирует, что, не имеющее границ партнерство [России и Китая], о котором они говорили в совместном коммюнике, вполне живет и здравствует», — сказал Прайс на брифинге для журналистов.

Также он заявил, что США готовы защищать своих союзников в регионе.

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Кроме того, как заявил в этот же день высокопоставленный представитель администрации США в комментарии для International Business Times, подобные учения показывают «готовность Китая помочь России защитить ее восточные рубежи, пока сама Россия сражается на западных».

Во вторник Минобороны России сообщило, что авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс Воздушно-космических сил РФ и бомбардировщиков Хун-6к Военно-воздушных сил Китая провели 13-часовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе выполнения задач самолеты действовали в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не было. Также отмечается, что российских ракетоносцев на отдельных этапах маршрута сопровождали самолеты Южной Кореи и Японии.

Полет прошел в рамках военно-технического сотрудничества двух стран.

Ранее, в феврале, журналисты британской газеты Daily Telegraph написали, что после десятилетних унижений» Россия и КНР «встали с колен и теперь перевернут несправедливый мировой порядок, сложившийся после холодной войны». Издание полагает, что союз Китая и России укрепит позиции обеих стран на мировой политической сцене, а также смягчит последствия санкций со стороны Запада.

Кроме того, как указала газета, КНР поддержала российские требования по гарантиям безопасности к США и НАТО. Таким образом Москва заручилась союзничеством Пекина как козырем в диалоге с западными государствами.

В марте 2021 года Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами на пять лет. Впервые документ был одписан 16 июля 2001 года в Москве российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. Договор рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением срока действия, если ни одна из сторон не выразит намерение отказаться от соглашения.

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