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СК оценит действия заминировавших выход из порта Херсона националистов

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Фото: РИА Новости
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Следственный комитет (СК) России даст правовую оценку действиям украинских националистов, заминировавших единственный выход из порта Херсона в Черное море. Об этом 24 мая говорится в Telegram-канале ведомства.

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Информация об этом появилась со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

«Ввиду существующей угрозы торговое судоходство по Днепру также приостановлено», — добавили в СК России.

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Следствие изучит все связанные с этим данные и примет меры к привлечению к уголовной ответственности виновных лиц.

Ранее во вторник сообщалось, что Росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток» в Харьковской области, установленных украинскими националистами. Эти мины совсем небольшого размера, их вес составляет приблизительно 80 г. Но этого достаточно, чтобы человек пострадал при ее разрыве.

В понеделььник росгвардейцы разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области.

В тот же день сообщалось, что российские саперные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, который был полностью освобожден 20 мая.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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