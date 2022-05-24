Обрушение канализационного коллектора произошло в Георгиевске

В Георгиевске (Ставропольский край) в районе улиц Ленина и Гагарина обрушился верхний свод стального участка, где проходит канализационный коллектор. Об этом рассказал глава округа Андрей Зайцев.

По его словам, коммунальная авария не отразилась на водоснабжении города, перебоев в предоставлении услуг нет. Однако из-за этого пришлось ограничить движение на одной из улиц, пишет NewsTracker.

В восстановительных работах были задействованы пять единиц техники. Также будет выполнен капремонт двух изношенных участков коллектора. Отмечается, что данные работы входят в план на 2022 год.