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Вучич заявил о превращении форума в Давосе в рупор Запада

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zheng Huansong
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Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе перестал быть местом дискуссий, где обсуждаются разные мнения, и превратился в рупор Запада. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, 24 мая сообщил портал Blic.

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По его мнению, на форуме господствует исключительно западная точка зрения, а довлеет над темами ситуация на Украине.

«Давос был раньше местом, где вы могли услышать разные вещи, различные взгляды, одновременно сюда приезжали председатель Си [Цзиньпин] и Ангела Меркель. Сейчас это стало местом абсолютно и исключительно западно ориентированным», — сказал политик.

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Говорить о других вопросах можно только в заданных рамках, подчеркнул сербский лидер.

Как он отметил, на общем заседании за участниками смотрели, кто аплодирует, а кто нет. В Сербии существует свобода мнений и он не хотел бы, чтобы его страна перенимала эту практику, заключил Вучич.

Ранее в понедельник в ходе выступления на ВЭФ президент Украины Владимир Зеленский призвал страны к участию в восстановлении его государства, введению эмбарго на российскую нефть, полному блокированию банков, IT-сектора РФ и выводу бизнеса из России. После онлайн-речи политика представители ряда стран аплодировали стоя, но китайская делегация не присоединилась к овациям и покинула зал.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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