Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с Россией

Украинская сторона возобновит переговоры с Россией после того, как вернет территории, утраченные с 24 февраля. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью японскому общественному телевидению NHK 24 мая.

«Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть (территории) в состояние до 24 февраля. А потом мы сядем за стол переговоров», — сказал он.

Кроме того, украинский лидер призвал к введению дальнейших санкций в отношении России. По его мнению, «мир, окружающий Украину, демонстрирует единство».

Новость дополняется