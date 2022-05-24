Жителю Тюмени вынесли приговор за пьяный наезд на женщину с ребенком

Суд в Тюмени вынес приговор 47-летнему водителю авто, который в состоянии опьянения наехал на женщину с ребенком. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что 22 января 2022 года мужчина сел за руль Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения. На улице Советской он превысил скорость, потерял управление и выехал на тротуар, где наехал на женщину с несовершеннолетней дочерью.

Как уточняет портал «Наш город», женщина получила различные травмы, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

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Суд признал автомобилиста виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В течение последующих 2,5 лет он не имеет права управлять транспортом.

Кроме того, в пользу пострадавших с мужчины взыскали компенсацию в размере 500 тыс. рублей.