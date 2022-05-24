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Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой

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Западным странам необходимо прекратить пытаться нанести поражение России руками украинцев, это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности в Европе. Об этом бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил на форуме в Давосе, сообщила газета The Telegraph.

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Как отмечает издание, так он призвал Запад заставить Киев пойти на переговоры с Москвой для урегулирования ситуации.

«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца», — считает Киссинджер, отмечая, что в противном случае создастся напряженность, которую сложно будет преодолеть.

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Он также напомнил о важной роли России для баланса сил в Европе.

Накануне Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться и вести переговоры, — это президент РФ Владимир Путин. Причем он уточнил, что встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий. Украинский лидер также сообщил, что организация каких-либо переговоров с Россией становится всё более сложной. В беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил мнение, что во встрече Путина и Зеленского нет смысла, поскольку украинский лидер не является самостоятельным политиком.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. По его словам, от Киева не поступило ответа на российский проект договора.

О том, что переговоры России и Украины идут непросто, заявлял также в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров. Он указал на то, что новый проект соглашений Киева, представленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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