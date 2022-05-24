Эксперт оценил последствия разрешения ТЦ расторгать договоры с ушедшими брендами

Торговые центры будут крайне осторожно применять возможность расторжения договоров с западными компаниями. Об этом 24 мая заявил «Известиям» профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«История с ТЦ, в первую очередь — это бизнес решение. Если центры перестают получать доход с аренды, то, конечно, подобное решение будет выгодно. Но стоит отметить, что найти адекватного арендатора достаточно сложно в нынешней ситуации», — сказал он.

Сафонов подчеркнул, что последствия для торговых центров возникли не сейчас, а еще с момента начала пандемии коронавируса.

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«Это свойственно для всего мира, когда часть ритейлеров, которые имеют свои торговые точки, столкнулись с высокой конкуренцией в виде интернет-торговли. Количество посетителей торговых центров резко упало из-за быстрого и более дешевого развития интернет-площадок», — объяснил он.

Эксперт считает, что в настоящее время граждане будут искать более дешевую продукцию, такие товары не представлены в торговых центрах в достаточном количестве.

«Тем более сейчас стали возникать ситуации, при которых вроде ритейлер уходит, но при этом продолжает занимать точку в ТЦ, хотя центры могли бы дать это место работающим брендам и увеличивать оборот. Но на мой взгляд, исходя из бизнес-ситуации, торговые центры будут крайне осторожно применять возможность расторжения договоров», — заключил Сафонов.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти предоставят собственникам российских торговых центров право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями недружественных стран.

До этого, 20 мая, глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что в сентябре торговые центры могут начать расторгать договоры аренды с иностранными ритейлерами, которые приостановили продажи в России. Если к этому сроку торговцы не возобновят работу, то вряд ли они вообще вернутся на отечественный рынок.

В конце марта Минпромторг направил в торговые центры рекомендации, напомнили «Известиям» в ведомстве. Из документа следовало, что объектам нужно пересмотреть договоры аренды и установить фиксированную арендную плату для компаний, которые приостановили свою работу.

При этом министерство указало, что недопустимо покрыть возникающие убытки за счет добросовестных арендаторов, которые продолжают работать.

С середины февраля ряд компаний покинул российский рынок или приостановил сотрудничество на фоне спецоперации по защите Донбасса и санкций западных стран. В то же время некоторые из них заявили о продаже бизнеса в РФ, другие — о возвращении на российский рынок.