Михаил Ковальчук оценил пользу форумов инновационных научных идей

Прыжок в большую науку можно совершить сразу по окончании школы, надо только разработать свою идею или проект. Форумы инновационных научных идей помогают раскрыть таланты, отметил 24 мая президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе выступления на фестивале «Старт в науку» в Пансионе воспитанниц Минобороны.

Этот инновационный конкурс стал одной из площадок для развития научных знаний, а интерес детей к ним уже поражает ученых.

«С моей точки зрения, это просто уникальный проект. Настолько правильный, глубокий, яркий. Я на самом деле поражен и восхищен. У молодежи появляется выбор для того, чтобы найти для себя правильную форму совершенствования своих талантов или их выявления», — сказал Ковальчук.

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По его словам, надо донести до молодежи ощущение востребованности.

«Я думаю, что мотивированность и востребованность — это два важных фактора, которые уже существуют», — подчеркнул он.

Участники фестиваля могут продемонстрировать свои навыки в 60 дисциплинах — от прикладной математики и физики до истории и филологии. Лучшие идеи изучат эксперты на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

17 мая на просветительском онлайн-марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», Ковальчук отметил, что Россия сегодня конкурентна в самых высокотехнологичных отраслях, а зачастую отечественные разработки не имеют аналогов в мире. Он пояснил, что на сегодняшний день Курчатовский институт является одним из ведущих научных центров мира.

Кроме того, отвечая на вопросы студентов и школьников, Ковальчук рассказал, что искусственный интеллект никогда не догонит думающего человека.