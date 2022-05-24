Пушилин назвал число освобожденных населенных пунктов на севере ДНР
28 населенных пунктов на севере Донецкой Народной Республики можно считать освобожденными. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил во вторник, 24 мая, в эфире «Соловьев Live».
«Всего 28 населенных пунктов на севере республики можно считать на сегодняшний момент освобожденными», — сказал он.
Также Пушилин заявил об активной фазе освобождения города Красный Лиман. Подразделения России совместно с народными милициями зашли в сам город, передает RT.
Кроме этого, глава ДНР заявил, что военный трибунал над боевиками с «Азовстали» в Мариуполе должен пройти максимально прозрачно и с оглаской.
Он также добавил, что с проведением международного трибунала не стоит затягивать. Один из первых его этапов может пройти в Мариуполе при участии представителей ряда стран, в том числе западных.
О планах провести международный трибунал Пушилин сообщил накануне. Подготовкой необходимых документов сейчас занимается Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами, передает НСН.
Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении ее участников в РФ возбуждены уголовные дела) и украинских военнослужащих. Все они содержатся на территории ДНР.
Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках были привлечены специализированные бронированные машины разминирования.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.
Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.
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