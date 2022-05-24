Готовность нижегородской «Школы 800» в Верхних Печерах достигла 94%

В Нижнем Новгороде продолжается строительство корпусов «Школы 800», которое должно было завершиться еще в сентябре 2021 года. О готовности зданий ИА «НьюсНН» рассказали в образовательном учреждении.

Наибольшая степень готовности отмечена у школы, которая возводится в жилом районе Верхние Печеры. Работы завершены на 94%. Специалисты заканчивают внутренние отделочные и фасадные работы.

С 11 мая началось оснащение кабинетов мебелью и оборудованием. Теплоснабжение уже осуществляется по постоянной схеме. Также продолжается благоустройство территории.

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Готовность корпуса в Автозаводском районе достигла 81%. На объекте полностью завершено возведение стен, перекрытий, лестничных маршей. Сейчас ведется обустройство фасада и внутренних перегородок.

Школа в Сормове готова на 70%. Идут работы по прокладке инженерных сетей, монтаж металлоконструкций, устройство фасада, окон и витражей, внутренних перегородок, кровельные и отделочные работы.

О точных сроках завершения строительства издание не сообщает.

1 февраля 2022 года готовность сормовского корпуса достигала 57%. На этом же уровне объект находился и в октябре 2021-го. Наиболее высокая готовность тогда была у корпуса в Печерах — 88%. В микрорайоне Юг на Автозаводе объект был завершен на 68%.

В том же месяце в региональном министерстве образования заявили о том, что строительство всех трех объектов завершится до конца декабря 2021-го. В январе уже планировалось начать обучение. Однако перед новым годом замглавы регионального минобразования Алексей Коротков заявил о переносе сроков.

Изначально завершить строительство трех корпусов планировалось в сентябре 2021 года. Сдать объекты вовремя у подрядчиков не получилось.