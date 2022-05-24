Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к Ту-95МС

Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, участвовавшему в совместном воздушном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВКС России и ВВС Китая. Соответствующее видео представило 24 мая Минобороны РФ.

Ролик снят с борта одного из Ту-95МС. В момент сближения между военными самолетами оставались только несколько десятков метров.

Японский истребитель подошел к самолету ВКС России со стороны левой консоли крыла. Далее на кадрах такой же истребитель летел уже с правой стороны от Ту-95.

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Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс Воздушно-космических сил РФ и бомбардировщиков Хун-6к Военно-воздушных сил Китая провели 13-часовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.

Полет прошел в рамках военно-технического сотрудничества двух стран. Истребительное сопровождение обеспечили самолеты Су-30см ВКС. Российские ракетоносцы на отдельных этапах маршрута сопровождали самолеты Южной Кореи и Японии.

Как заявил главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин, полет бомбардировщиков России и Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей не был направлен против других стран. По его словам, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

Самолеты в ходе выполнения задачи действовали в соответствии с международным правом.