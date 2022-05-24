Реклама
Прямой эфир

Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к Ту-95МС

Минобороны РФ представило видео сближения F-15 ВВС Японии с российским Ту-95МС
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, участвовавшему в совместном воздушном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВКС России и ВВС Китая. Соответствующее видео представило 24 мая Минобороны РФ.

Показаться на высоте: полки бомбардировщиков усилят эскадрильями Су-34
Модернизированные машины смогут контролировать даже часть Северного морского пути

Ролик снят с борта одного из Ту-95МС. В момент сближения между военными самолетами оставались только несколько десятков метров.

Японский истребитель подошел к самолету ВКС России со стороны левой консоли крыла. Далее на кадрах такой же истребитель летел уже с правой стороны от Ту-95.

Реклама

Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс Воздушно-космических сил РФ и бомбардировщиков Хун-6к Военно-воздушных сил Китая провели 13-часовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.

Полет прошел в рамках военно-технического сотрудничества двух стран. Истребительное сопровождение обеспечили самолеты Су-30см ВКС. Российские ракетоносцы на отдельных этапах маршрута сопровождали самолеты Южной Кореи и Японии.

Как заявил главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин, полет бомбардировщиков России и Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей не был направлен против других стран. По его словам, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

Самолеты в ходе выполнения задачи действовали в соответствии с международным правом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022