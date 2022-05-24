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Минторг США исключил скорое снятие экспортных ограничений с России

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Jie
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Глава минторга США Джина Раймондо исключила возможность скорого снятия экспортных ограничений в отношении России. Об этом она заявила 24 мая в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

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«Что касается этих мер экспортного контроля, то в ближнесрочной перспективе они сняты не будут», — отметила она.

По ее словам, Вашингтон считает, Россия должна надолго лишиться преимуществ от участия в мировой экономике. Раймондо призвала правительства государств расширять антироссийские санкции.

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7 апреля минторг США ввел экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Как тогда заявила Раймондо, Вашингтон лишил «Аэрофлот», Utair и Azur Air возможности не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта товаров американского происхождения из-за рубежа.

В тот же день в «Аэрофлоте» заявили о работе без изменений. По данным компании, санкционное давление со стороны США не повлияло на функционирование организации.

В авиакомпании Azur Air проинформировали, что американские ограничительные меры не повлияют на полеты внутри России.

23 мая президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции. Экономическая ситуация в стране требует особых усилий от российских властей, в целом они дают положительный эффект, добавил он.

21 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал, что введенные против России западными странами санкции являются стимулом для страны к поиску новых логистических коридоров.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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