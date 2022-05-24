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Дороги к туристическим объектам отремонтируют в Подмосковье

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В 2022 году в Московской области отремонтируют девять дорог к туристическим объектам. Общая протяженность участков составит около 40 км.

Работы будут вестись с целью повышения удобства проезда примерно к 20 туристическим объектам. Дорога станет более комфортной более чем для 700 тыс. жителей региона и туристов. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Можайске планируют отремонтировать участки дорог Можайское щоссе – ст. Бородино, а также Бородино–Колоцкое. Они обеспечивают подъезд к Бородинскому полю и другим объектам. В Истре приведут в порядок участок Волоколамского шоссе от СНТ «Гидротехник» до поворота к поселку Первомайскому. По этой дороге можно проехать к музею «Новый Иерусалим».

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В Волоколамске работы проведут на дороге Юрьево–Дубосеково, которая ведет к мемориальному комплексу Героям-панфиловцам. В Одинцово отремонтируют участок от Можайского шоссе до ст. Голицыно, который ведет к усадьбе Большие Вяземы.

В Коломне планируется ремонт Гранатной и Коломенской улиц, которые находятся в историческом центре.

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