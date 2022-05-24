Участки на трех реках признали опасными для купания в Приангарье
Участки трех водоемов признали опасными для купания в Иркутской области. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили отклонения в составе воды по микробиологическим показателям.
По данным ведомства, рискованно купаться в реке Тайшетка на западной границе Тайшета, в реке Бирюса в 8 км от западной границы Тайшета, а также в реке Ия в урочище Красный Яр и деревне Казаковка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Контроль качества воды в течение лета будет организован в 62 мониторинговых точках. Роспотребнадзор будет следить за санитарно-химическими, микробиологическими и паразитологическими показателями.
Заключения о соответствии водоемов санитарным нормам в 2022 году не выдавались.