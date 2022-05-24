Мужчину на отрезанном паводком острове спасли в Якутии

Спасатели оказали помощь мужчину, который оказался отрезан прибывшей при паводке водой на острове Еней в Якутии. В спасательной операции задействовали вертолет Ми-8.

Сообщение от диспетчера ЕДДС Намского района поступило в службу спасения 23 мая. Мужчина в течение нескольких дней не мог выбраться с острова Еней возле поселка Графский Берег. Спасатели с помощью квадрокоптера провели разведку местности, пишет ИА YakutiaMedia.

С помощью беспарашютного десантирования с вертолета спасатели благополучно эвакуировали мужчину и доставили его в Графский Берег.

Ранее сообщалось, что из-за паводка в нескольких селах Намского района приостановлено газоснабжение. У Графского Берега уровень воды составлял 987 см при критической отметке 950 см.