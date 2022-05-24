Пушилин призвал к максимально прозрачному трибуналу над бойцами ВСУ

Военный трибунал над боевиками с «Азовстали» в Мариуполе должен пройти максимально прозрачно и с оглаской. Об этом заявил во вторник, 24 мая, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Наша основная задача, чтобы трибунал прошел с ожидаемой оглаской, чтобы он был максимально прозрачным», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Он также добавил, что с проведением международного трибунала не стоит затягивать. Один из первых его этапов может пройти в Мариуполе при участии представителей ряда стран, в том числе западных.

Реклама

О планах провести международный трибунал глава республики сообщил накануне. Подготовкой необходимых документов сейчас занимается Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами.

Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении ее участников в РФ возбуждены уголовные дела) и украинских военнослужащих. Все они содержатся на территории ДНР.

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках были привлечены специализированные бронированные машины разминирования.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».