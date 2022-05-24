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Благоустройство центрального бульвара продолжат в Икряном

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В Икрянинском районе Астраханской области в 2023 году намерены продолжить благоустройство центрального бульвара. Объект примет участие в голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«В настоящее время мы готовимся к реализации третьего этапа благоустройства. Все необходимые документы для заявки уже собраны. Для активного голосования и удобства граждан в социальных сетях опубликованы эскизы объектов», — объяснила глава района Наталья Бутузова.

Бульвар носит название «100 лет Икрянинскому району». В 2021 году там реализовали первый и второй этапы строительства. Как уточняет «Астрахань-24», на территории обустроили пешеходные дорожки и летний театр, установили лавочки, смонтировали систему полива, построили детские и спортивные площадки.

Голосование за проведение третьего этапа работ завершится уже 30 мая. Всего в этом году на выбор представлено 92 объекта. Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Икрянинском районе с 2018 года.

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