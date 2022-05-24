Три человека находятся под завалами после взрыва газа в Китае

Минимум три человека находятся под завалами жилой постройки в Китае после взрыва. ЧП случилось вечером во вторник, 24 мая, в городе Чанчжоу в восточной провинции Цзянсу. Сообщение об инциденте опубликовало правительство городского района Уцзинь.

Сейчас на месте продолжают работать пожарные и спасатели. Отмечается, что в больницу отправлено трое пострадавших. По данным властей, взрыв прогремел в одном из жилых строений из двух с половиной этажей общей площадью 100 кв м. Причиной спасатели называют утечку бытового газа.

В соцсетях очевидцы разместили видео, на которых видно полностью разрушенное здание. Кроме того, разбиты окна во многих расположенных поблизости лавках и магазинах, некоторые из них получили более существенные повреждения.

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12 мая сообщалось о том, что число погибших в результате взрыва в отеле в Гаване составило 45 человек, среди которых четверо детей. Взрыв прогремел утром 6 мая в гостинице Saratoga напротив гаванского Капитолия.