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Военные РФ обнаружили заложенные ВСУ взрывные устройства в больнице Мариуполя

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие обнаружили два дистанционно управляемых взрывных устройства в ходе проверки в одной из больниц Мариуполя, которую формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали в качестве опорного пункта.

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Взрывные устройства были заложены под гамма-терапевтическими установками, использующиеся для лечения онкобольных пациентов. Аппараты содержат радиоактивное вещество кобальт-60.

По словам специалистов, если бы произошел взрыв, заражению подвергся бы целый район города.

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«Похоже, трагедия не случилась потому, что националисты торопились и не успели доделать работы. Саперы вместе со взрывным устройством нашли пульт, возможно, им и должны были подорвать устройство», — сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что военные ВСУ заминировали единственный выход в Черное море из порта Херсона.

Он также добавил, что для открытия и разблокировки порта необходимо очистить Очаков и всю Николаевскую область от ВСУ, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот же день Стремоусов рассказал, что Херсонская область планирует войти в состав России и рассматривает этот вариант основным вектором направления. По мнению замглавы, намного важнее сейчас восстановить экономику, рынок труда и инфраструктуру. После этого уже можно будет задумываться о самоопределении региона. Статус государственного языка русский получит в ближайшем будущем наравне с украинским.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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