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В Киеве заявили о создании группы по гарантиям безопасности для Украины

Глава офиса президента Украины Ермак заявил о создании группы по гарантиям безопасности для страны
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Фото: Global Look press/Ukraine Presidency/Ukraine Presi
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Киев вместе с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном создает международную консультативную группу по разработке предложений по гарантиям безопасности для Украины. Об этом 24 мая заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

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«Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу», — сказал он.

По словам Ермака, группа разработает рекомендации относительно надежных и эффективных гарантий безопасности для Украины.

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«Ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также ученые будут приглашены присоединиться к работе группы», — добавил глава офиса президента Украины.

19 мая появилась информация о том, что Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе.

По данным газеты La Repubblica, документ подготовлен итальянским МИДом при участии председателя правительства. 18 мая он был направлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу. С содержанием плана ознакомили и представителей стран «большой семерки».

19 мая в МИД России заявили о готовности вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса с Россией. Ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. Дипломат отметил, что Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с Россией договоренности.

Днем ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV, что Киев не намерен идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее, как указали в МИДе, украинская сторона отошла от своих же предложений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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