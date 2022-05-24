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Следователи начали расследование по факту отравления реки Амба

Следователи Новосибирской области начали расследование по факту отравления реки Амба
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Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
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Следователи Новосибирской области расследуют уголовное дело по факту загрязнения реки Амба и нескольких связанных с ней озер. Об этом 24 мая «Известиям» сообщила исполняющая обязанности старшего руководителя по СМИ Следственного управления Следственного комитета РФ по региону Кристина Зязева.

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«Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшие причинение существенного вреда рыбным запасам)», — уточнила она.

По словам Зязевой, в результате обследования реки Амба через территорию лесного массива в Колыванском районе установлено попадание сточных вод с характерным запахом навоза.

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Представитель ведомства добавила, что загрязнение предположительно произошло с территории производственной площадки свинокомплекса «Кудряшовский», который расположен в двух километрах от реки. На всем протяжении Амбы зафиксирована массовая гибель рыбы.

«Преступление выявлено совместно с сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области со специалистом ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» и сотрудниками Новосибирского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского ТУ Росрыболовства», — сказала Зязева.

В настоящее время следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день местные жители сообщили «Известиям», что Амба и несколько озер переживают экологическую катастрофу — их берега усеяны дохлой рыбой, вода приобрела бурый цвет и отдает характерным запахом навоза.

Местный депутат Алексей Астафьев рассказал, что в конце апреля одна из жительниц заметила следы слива отходов. Позже депутат выехал на место и увидел, что прозрачность воды там составляет два-четыре см.

Источник «Известий», знакомый с ситуацией, сказал, что 19 мая из-за противодействия, оказанного представителями свинокомплекса членам проверяющей комиссии, пришлось даже подавать заявление в полицию.

Также сообщалось, что по факту загрязнения водоема и прилегающих участков земли было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод».

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