Следователи начали расследование по факту отравления реки Амба

Следователи Новосибирской области расследуют уголовное дело по факту загрязнения реки Амба и нескольких связанных с ней озер. Об этом 24 мая «Известиям» сообщила исполняющая обязанности старшего руководителя по СМИ Следственного управления Следственного комитета РФ по региону Кристина Зязева.

«Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшие причинение существенного вреда рыбным запасам)», — уточнила она.

По словам Зязевой, в результате обследования реки Амба через территорию лесного массива в Колыванском районе установлено попадание сточных вод с характерным запахом навоза.

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Представитель ведомства добавила, что загрязнение предположительно произошло с территории производственной площадки свинокомплекса «Кудряшовский», который расположен в двух километрах от реки. На всем протяжении Амбы зафиксирована массовая гибель рыбы.

«Преступление выявлено совместно с сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области со специалистом ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» и сотрудниками Новосибирского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского ТУ Росрыболовства», — сказала Зязева.

В настоящее время следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день местные жители сообщили «Известиям», что Амба и несколько озер переживают экологическую катастрофу — их берега усеяны дохлой рыбой, вода приобрела бурый цвет и отдает характерным запахом навоза.

Местный депутат Алексей Астафьев рассказал, что в конце апреля одна из жительниц заметила следы слива отходов. Позже депутат выехал на место и увидел, что прозрачность воды там составляет два-четыре см.

Источник «Известий», знакомый с ситуацией, сказал, что 19 мая из-за противодействия, оказанного представителями свинокомплекса членам проверяющей комиссии, пришлось даже подавать заявление в полицию.

Также сообщалось, что по факту загрязнения водоема и прилегающих участков земли было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод».