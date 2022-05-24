Более 180 «перекопов» благоустроят в Нижнем Тагиле

В разных районах Нижнего Тагила началось восстановление благоустройства, которое было нарушено при земляных работах, проводимых ООО «Водоканал-НТ». Об этом ТагилСити.ру сообщили в организации.

«Всего в списке более 180 «перекопов» в разных районах города. Работы по восстановлению асфальтного покрытия, тротуарной плитки, газонов будут выполняться поэтапно», — рассказали агентству в пресс-служба ООО «Водоканал-НТ».

Завершить все работы планируется к середине октября 2022 года.

Аварийные и плановые раскопки грунта производились с осени 2021-го по весну 2022 года в связи с ремонтом водопровода и канализации. После работ восстановление дорожного покрытия было выполнено лишь частично.