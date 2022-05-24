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Политологи объяснили связь ареста Додона с вмешательством Запада в дела Молдавии

Политологи объяснили связь ареста Додона с вмешательством стран Запада в дела Молдавии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Арест бывшего молдавского лидера Игоря Додона связан с вмешательством Румынии, Соединенных Штатов Америки и Великобритании в дела Молдавии, уверены эксперты.

Политолог, депутат Госдумы Сергей Марков убежден, что арест Додона основан на его пророссийской позиции, хотя это не единственная причина.

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По мнению Маркова, арест граничит с ужесточением антироссийской позиции США и ЕС, которые стоят над нынешними властями республики.

«Это связано и с ужесточением антироссийской позицией Румынии, которая теснейшим образом связана с нынешними молдавскими властями. Румыния контролирует нынешние власти Молдавии. Всё практически правительство Молдавии имеет румынские паспорта, румынское гражданство. Часть из них — открыто, часть из них — тайно», — высказался политолог.

По его мнению, у Румынии есть планы полноценного захвата и присоединения Молдавии. Кроме того, Марков уверен, что здесь прослеживается и связь с пророссийской позицией Додона и «с ужесточением линии на подавление всего российского».

«В этот весь конфликт пытается влезть США и Румыния, контролируя тем самым свои позиции», — заявил эксперт.

Его мнение поддержал политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Он отметил, что все действия пересекаются между Румынией и Польшей, куда пытаются втянуть Украину. При всём этом контроль над ситуацией хочет взять на себя Великобритания.

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«На сегодняшний день мы видим желание разжечь пожар между Приднестровьем и Молдавией. Ряд террористических актов, которые были уже совершены на территории Приднестровья, как раз связаны с радикальными элементами с Украины, которые бы хотели втянуть. Судя по всему, активную такую работу, особенно руководство осуществляет Великобритания для того, чтобы как можно больше государств втянуть в пожар конфликта вокруг Украины», — выразился специалист.

Кроме того, он заявил, что арест связан с продолжением давления и разморозки этого конфликта с целью доведения его до вооруженного столкновения.

«Вот сегодня этим и занимаются спецслужбы, наверное, Великобритании и других государств и непосредственно Украины», — подчеркнул Кошкин.

Ранее во вторник Додона задержали на 72 часа еще с одним человеком.

Также во вторник в молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что РФ обеспокоена преследованием политиков, выступающих за дружеские отношения с РФ, однако расследование — внутренне дело Молдавии.

18 мая Додон получил протокол за ношение георгиевской ленты и штраф на сумму примерно $470.Тогда он подчеркнул, что запрет ленты не только противоречит Конституции, но и является антидемократическим, дискриминационным, преследует цель искусственного разделения общества.

21 декабря 2021 года Игоря Додона вызвали на допрос в генпрокуратуру по уголовному делу о хищении средств в 2008 году. 29 декабря он был признан подозреваемым по этому делу. Следователи тогда сообщили, что в 2008 году, когда политик занимал пост министра экономики Молдавии, ряд бизнесменов и чиновников присваивал часть выручки от импорта электроэнергии.

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