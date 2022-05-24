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Автобус насмерть сбил шестилетнего мальчика в Красноярске

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Шестилетний ребенок погиб при наезде автобуса на территории Красноярска. ГИБДД проводит проверку по факту трагедии.

Инцидент произошел днем 24 мая на улице Крупской. Водитель автобуса №43, следовавший в сторону улицы Лесопарковой, совершил наезд на ребенка. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Ранее в этот день сообщалось о наезде автомобиля Toyota Prius на 81-летнюю велосипедистку в Уссурийске. Пенсионерка пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения машины. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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