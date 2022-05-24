Появились кадры пострадавшего при обстрелах со стороны «Азовстали» поселка в ДНР

Военный корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев 24 мая показал кадры пострадавшего из-за снарядов со стороны завода «Азовсталь» рабочего поселка Успеновка.

Населенный пункт примыкает к городу Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Снаряды попали в местное кладбище, разворотили несколько могил. Журналист также увидел разрушенные дома.

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Местная жительница Надежда Грицай рассказала, что ей было страшно, она слышала грохот. Другой гражданский Владислав Куличенков сообщил, что приехал навестить родственников, но узнал, что они еще в марте были эвакуированы силами ДНР.

Ранее в этот день жительница Мариуполя рассказала, как украинские националисты прятались за жилыми домами, подвергая опасности горожан. Когда она пошла в аптеку, увидела, как военные с бронетранспортерами стояли под самыми окнами зданий. По словам женщины, один из боевиков подошел к ней, направил дуло автомата в живот и велел уйти, «пока не застрелил». Но она не растерялась, не ушла, ответив, что она обычная пенсионерка.

4 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он отметил, что в городе налаживается мирная жизнь.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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