Семь случаев бешенства выявили в Тюменской области за I квартал 2022 года

На территории Тюменской области за первые три месяца 2022 года зафиксировано семь случаев бешенства среди животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время в медицинских организациях сформирован постоянный запас вакцины от бешенства. При этом последний случай заражения среди людей был зарегистрирован в регионе в 2006 году, пишет Megatyumen.ru.

Для защиты от вируса бешенства ветеринарная служба осуществляет вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных. В 2021 году в Тюменской области было выявлено более 30 случаев бешенства среди животных.

23 мая сообщалось, что в Челябинской области выявили второй случай бешенства среди домашних крыс. Первый зафиксировали в начале месяца. Тогда же бешенство стало причиной гибели трех домашних собак, кошки и енотовидной собаки в шести городах и поселениях региона.