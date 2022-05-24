Площадь пожаров составила 19 тыс. га в Красноярском крае

За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 17 лесных пожаров, общая площадь которых составляла 2 тыс. га. Угрозы для ближайших населенных пунктов нет.

Очаги были выявлены в 13 муниципалитетах. В доставке сил и средств к местам возгораний задействовано 18 воздушных судов. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Огнеборцы продолжили работу на местах еще 32 пожаров. Их общая площадь составляет 19 тыс. га. Возгорания выявлены в Балахтинском, Березовском, Богучанском, Большемуртинском, Большеулуйском, Емельяновском, Ермаковском, Ирбейском, Казачинском, Кежемском, Мотыгинском, Нижнеингашском, Пировском, Уярском и Эвенкийском районах.

Ранее сообщалось, что в Амурской области в 2022 году выгорело больше 146 тыс. га природных территорий. По данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, регион прошел пик весенней горимости.