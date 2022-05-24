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МИД запретил въезд в Россию 154 членам палаты лордов британского парламента

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Россия ввела персональные ограничения в отношении 154 членов палаты лордов британского парламента, сообщило 24 мая Министерство иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что решение принято в связи с внесением правительством Великобритании в санкционный список почти всего состава Совета Федерации России.

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«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что работа над расширением российского ограничительного списка будет продолжена.

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Великобритания с середины февраля этого года ввела ограничения в отношении более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, журналистов и предприятий. Так, 15 марта стало известно, что санкции введены в отношении премьер-министра России Михаила Мишустина, главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Также под ограничения попали глава Сбербанка Герман Греф, первый заместитель правления банка Александр Ведяхин, экс-зампред Лев Хасис и др.

Страны Запада вводят новые санкции против России на фоне спецоперации по защите жителей Донбасса. Российская сторона принимает ответные меры. 21 мая Москва запретила въезд в страну на постоянной основе для 963 американцев. В «стоп-лист» попали президент США Джо Байден, а также его сын Хантер Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, бывший советник президента по национальной безопасности и бывший постпред при ООН Джон Болтон и др. Тогда в МИД РФ отметили, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор.

До этого, 12 мая, Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

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