Торговлю алкоголем на один день ограничат в Иркутской области
На время проведения последних звонков в Иркутской области ограничат розничную продажу алкоголя. В Иркутске запрет будет действовать 25 мая с 8:00 до 23:00.
Об ограничении сообщила региональная служба потребительского рынка и лицензирования. Специалисты напомнили, что продажа алкогольной продукции во время последних звонков является административным нарушением. Для должностных лиц штраф достигает 40 тыс. рублей, для юридических — до 300 тыс. рублей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области последние звонки проводятся с 18 по 25 мая. Каждое учреждение самостоятельно выбирало точную дату.