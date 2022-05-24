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Торговлю алкоголем на один день ограничат в Иркутской области

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На время проведения последних звонков в Иркутской области ограничат розничную продажу алкоголя. В Иркутске запрет будет действовать 25 мая с 8:00 до 23:00.

Об ограничении сообщила региональная служба потребительского рынка и лицензирования. Специалисты напомнили, что продажа алкогольной продукции во время последних звонков является административным нарушением. Для должностных лиц штраф достигает 40 тыс. рублей, для юридических — до 300 тыс. рублей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области последние звонки проводятся с 18 по 25 мая. Каждое учреждение самостоятельно выбирало точную дату.

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