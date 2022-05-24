Глава ВОЗ Гебрейесус переизбран на второй срок

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус переизбран на должность генерального директора на второй срок. Такое решение во вторник, 24 мая, приняла 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения.

Голосование по соответствующей резолюции состоялось на закрытом заседании. При этом Гебрейесус был единственным кандидатом на пост в текущем году. Он стал первым кандидатом в истории ВОЗ, которого выдвинули сразу более двадцати стран.

«Страны, представляющие все регионы, оказали мне доверие на этапе выдвижения. Убежден, что это признание работы всей семьи ВОЗ, работы моих коллег, команды», — сказал Гебрейесус во время своего выступления.

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Гебрейесус занял пост главы ВОЗ в 2017 году. До этого он возглавлял министерство иностранных дел Эфиопии и был министром здравоохранения страны.

Ранее, 10 мая, стало известно, что ВОЗ приняла резолюцию о возможном закрытии офиса по неинфекционным заболеваниям в Москве. Проект соответствующей резолюции был инициирован более 35 странами — участницами организации и принят на специальной сессии, посвященной ситуации в здравоохранении Украины.

До этого Москва обратилась к ВОЗ с требованием оказать влияние на Украину и не допускать использования ею медицинских объектов для военных целей. В частности, говорилось об использовании неонацистами больниц в разных районах Украины для ведения оттуда боевых действий. При этом, как сообщали в Минобороны РФ, ВОЗ до сих пор не отреагировала на эти факты.