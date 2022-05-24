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Глава ВОЗ Гебрейесус переизбран на второй срок

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус переизбран на должность генерального директора на второй срок. Такое решение во вторник, 24 мая, приняла 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения.

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Голосование по соответствующей резолюции состоялось на закрытом заседании. При этом Гебрейесус был единственным кандидатом на пост в текущем году. Он стал первым кандидатом в истории ВОЗ, которого выдвинули сразу более двадцати стран.

«Страны, представляющие все регионы, оказали мне доверие на этапе выдвижения. Убежден, что это признание работы всей семьи ВОЗ, работы моих коллег, команды», — сказал Гебрейесус во время своего выступления.

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Гебрейесус занял пост главы ВОЗ в 2017 году. До этого он возглавлял министерство иностранных дел Эфиопии и был министром здравоохранения страны.

Ранее, 10 мая, стало известно, что ВОЗ приняла резолюцию о возможном закрытии офиса по неинфекционным заболеваниям в Москве. Проект соответствующей резолюции был инициирован более 35 странами — участницами организации и принят на специальной сессии, посвященной ситуации в здравоохранении Украины.

До этого Москва обратилась к ВОЗ с требованием оказать влияние на Украину и не допускать использования ею медицинских объектов для военных целей. В частности, говорилось об использовании неонацистами больниц в разных районах Украины для ведения оттуда боевых действий. При этом, как сообщали в Минобороны РФ, ВОЗ до сих пор не отреагировала на эти факты.

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