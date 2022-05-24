В павильоне «Космос» на ВДНХ начал работу проект «Фанерон. Город мечты»

«Фанерон. Город мечты» начинает строить цифровую вселенную и открывает портал в мир комиксов и игр для всех желающих.

Проект будет разделен на два пространства — постоянную экспозицию с футуристическими инсталляциями и лабораторию, в которой будут проходить воркшопы, мастер-классы, лекции и встречи с экспертами индустрии комиксов.

«Фанерон» и его герои уже знакомы многим — в новогодние праздники проект стартовал в формате большого фестиваля, базирующегося на комиксах, музыке и интерактивных развлечениях. В его рамках, в Манеже уже проходили тематические вечеринки, концерты, экспериментальные перфомансы и встречи со звездами музыки, моды, спорта, театра и гастрономии. Теперь же «Фанерон. Город мечты» будет открыт на постоянной основе и приглашает гостей всех возрастов в удивительное путешествие по виртуальным мирам.

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На площадке можно посетить интерактивное пространство, где будут представлены развлекающие и обучающие инсталляции, с которыми гости смогут взаимодействовать. Например, «Дерево памяти» со световыми и визуальными импульсами, которые оживают при касании, рассказывая историю «Фанерона». Или «Гиперзеркало 2.0», которое позволяет перенестись в комикс и стать его главным героем. А также «Карту города» — масштабную инсталляцию, которая будет раскрывать тайну создания «Фанерона». Еще на выставке можно будет сразиться в танцевальном батле, устроить турнир по аркадным играм или перенестись в другое измерение с помощью VR-технологий.

Важная часть проекта — лаборатория «Фанерон Лаб». Это пространство, где все желающие будут создавать комиксы, учиться рисованию в необычных техниках, посещать воркшопы и лекции с приглашенными экспертами креативной индустрии: художниками, иллюстраторами и сценаристами. Там созданы комфортные условия для творчества и обмена знаниями.

Идеи гостей будут реализовываться и станут частью экспозиции, включая онлайн-площадку «Фанерона».

Посещение «Фанерона» — это прекрасная возможность провести время всей семьей, научиться чему-то новому, развить фантазию и таланты. Билеты можно приобрести на сайте — цена 500 рублей. Также в кассе павильона «Космос» будут продаваться комбо-билеты, в которые будет входить не только вход на экспозицию «Фанерона», но и посещение экспозиции центра «Космонавтика и авиация» — цена 650 рублей. Вход в лабораторию бесплатный, по предварительной регистрации на сайте.

Узнать о времени работы и стоимости билетов можно на официальном сайте проекта