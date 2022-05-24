4 июня в Лужниках пройдет городской фестиваль «ЛАСТОЧКА — SUMMEET»

АО «Лужники» и Москомспорт, при участии АНО «Ласточка», концертного агентства TCI и группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр» представляют: традиционный городской фестиваль «ЛАСТОЧКА — SUMMEET», который состоится 04 июня 2022г. в Лужниках.

«ЛАСТОЧКА — SUMMEET» — не просто летний фестиваль музыки и активного образа жизни, а поистине крупномасштабное городское событие. Это пространство в легендарном и культовом месте, где соединятся спорт и активный образ жизни, качественная музыка и позитивные эмоции, самые разные активности и развлечения, вкусная еда и, конечно, хорошее настроение в кругу семьи или друзей. Это место, где каждый, вне зависимости от возраста и предпочтений, найдет что-нибудь для себя.

«ЛАСТОЧКА — SUMMEET» — это 10 видов спортивных активностей и 20 спортивных турниров для взрослых и детей. Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы от тренеров Академии гимнастики Голоцуцкова Антона и от самого двукратного призера летних Олимпийских игр в Пекине 2008 года, посмотреть выступление от Федерации акробатического рок-н-ролла г. Москвы и танцевальное шоу команды Brachos (а также разучить несколько танцевальных движений самостоятельно), поиграть в баскетбол, настольный теннис, керлинг, заняться йогой и медитацией на свежем воздухе. Для самых смелых посетителей на площадке установят шестиметровую стену для скалолазания.

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На трех сценах «ЛАСТОЧКИ - SUMMEET» будет представлена музыка на любой вкус. Участниками фестиваля станут: «ЛСП», Дельфин, Shortparis, «Дайте танк (!)», «Куртки Кобейна», «Обе Две». На сцене партнера фестиваля Studio 21 выступят Markul, Saluki, Mnogoznaal, 104, Anikv.

Совместно с проектом UFO пройдет 20-ти часовой OPEN AIR с популярными диджеями, который стартует в 10 утра, продлится весь день и закончится фантастической ночной вечеринкой на площадке UFO Dance Arena с барами и VIP-зонами. Среди участников: DJ Smash, Peredel, Far & High, Good Gum, Fake Mood, Izhevski, Pola, Pozdnyakov, Deomid, Samir Kuliev, Rocca, Agassi. Обратите внимание – билеты на ночное мероприятие приобретаются отдельно.

На фудкорте состоится настоящий праздник гастрономии со всего мира: от классических национальных блюд до стритфуда и кухни фьюжн.

Фестиваль для всей семьи! С самого открытия и на протяжении всего фестиваля на площадке будут проходить цирковые и интерактивные театрализованные представления. Для детей до 12 лет на фестивале действует бесплатный вход.

Приобрести билеты, узнать более подробную информацию и следить за анонсами вы можете на сайте summeet.ru, а также в социальных сетях фестиваля.