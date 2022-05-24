Суд в Москве приговорил треш-стримеров к 3 годам колонии за нападение на женщину
Измайловский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима двух треш-стримеров — жителей столицы Евгения Дмитерко и Игоря Малихова, распыливших газовый баллончик в лицо женщине в Измайловском парке. Об этом сообщила 24 мая пресс-служба прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел 25 августа 2021 года. Установлено, что Дмитерко и Малихов напали на женщину беспричинно, исходя из хулиганских побуждений.
«Малихов снимал происходящее на камеру мобильного телефона и руководил действиями соучастника. Впоследствии злоумышленники опубликовали видеозапись преступления в социальной сети, в ходе мониторинга которой ее выявили прокуроры», — отмечается в сообщении.
Фигурантов признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия»).
«Суд приговорил Дмитерко и Малихова к трем годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. С Малихова взыскано 220 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного потерпевшей», — говорится в пресс-релизе.
Как 27 августа рассказала сама пострадавшая, содержимое баллончика попало ей на нижнее веко и кожу лица. Москвичка добавила, что сначала молодые люди предлагали ей раздеться и лечь на рельсы, а после отказа напали с баллончиком.