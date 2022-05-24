Пушилин заявил о планах пригласить иностранцев на трибунал над бойцами ВСУ

Представители ряда стран, в том числе западных, будут приглашены для участия в трибунале над украинскими военными. Об этом 24 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Как можно больше представителей из разных стран должны принять в нем участие. От ряда стран уже есть предварительное согласие на участие в международном трибунале. Какие это страны — узнаете позже», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Пушилина, устав трибунала над украинскими военными разрабатывает генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами.

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О планах провести международный трибунал глава республики сообщил накануне, говоря о судьбе украинских националистов, вышедших с мариупольского завода «Азовсталь».

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