Шойгу заявил, что Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине

Россия сознательно замедляет темпы наступления в ходе спецоперации по защите Донбасса, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил 24 мая на заседании совета глав Минобороны ОДКБ.

«Российские вооруженные силы, в отличие от украинских не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители. Выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием. Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляется режим тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления», — отметил он.

Шойгу также рассказал, что страны Запада в экстренном порядке организовали поставки Киеву летального оружия. Он сообщил, что на Украину отправляют военных советников и сотрудников частных военных компаний, количество иностранных наемников превысило 6 тыс. человек.

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При этом он подчеркнул, что,

несмотря на помощь западных стран Киеву, Россия продолжит проводить спецоперацию до выполнения всех поставленных задач.

В этот же день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российская сторона не гонится за сроками в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Он так же отметил, что все цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены.

29 марта зампред комитета Совфеда Андрей Климов отметил, что РФ не собирается искусственно затягивать спецоперацию по защите Донбасса. Он уточнил, что, если есть возможность завершить ее политико-дипломатическим путем, то такой шанс нельзя упускать.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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