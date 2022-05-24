Отопление вновь включили в детских садах Ульяновска

В Ульяновске вновь включили отопление в некоторых детских садах. Решение было принято в связи с низкой температурой воздуха, сообщает управление ЖКХ городской администрации.

«В ближайшие дни синоптики прогнозируют низкие температуры, вплоть до отрицательных. Поэтому мы должны позаботиться о здоровье детей», — объяснили в ведомстве.

В профильном управлении отметили, что технологически выполнить задуманное сложно, поскольку отопительный сезон был завершен по плану, начались гидравлические испытания, а на сетях имеются порывы. Однако часть повреждений уже устранили. В связи с этим отопление включат в тех детсадах, где для этого имеется техническая возможность, пишет ulptavda.ru.

24 мая планировалось возобновить теплоснабжение в более чем сотне детских садов. Все они получали ресурс от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также котельных «Городской теплосети».