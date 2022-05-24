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В ГД внесен проект постановления о прекращении депутатских полномочий Рашкина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Госдуму 24 мая внесен проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий депутата КПРФ Валерия Рашкина. Проект доступен в электронной думской базе.

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«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Рашкина Валерия Федоровича», — указывается в документе.

Накануне сообщалось, что Саратовский областной суд оставил в силе приговор Рашкину по делу о незаконной охоте, отказав в апелляции. 22 апреля суд приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Суд также запретил депутату два года охотиться. В тот же день Рашкин подал апелляционную жалобу на решение суда.

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Депутата КПРФ задержали по подозрению в незаконной охоте 29 октября 2021 года. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал на него заявление в полицию. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

В конце ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение Рашкина неприкосновенности. Уголовное дело по статье «Незаконная охота» было возбуждено в начале декабря.

Парламентарий признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор.

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