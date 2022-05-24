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Хлебников счел участников «Бойцовского клуба РЕН ТВ» примером для детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Участники суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которая пройдет 27 мая в Омске, стали примером для детей. Об этом 24 мая заявил боец поп-ММА Брюс Хлебников в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Это кард — очень крутой. Да, людям интересно, как мы друг друга будем бить. Но в первую очередь это пример для подрастающего поколения», — сказал спортсмен.

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Он рассказал о том, что во время выступлений со своим шоу объездил много детских домов и колоний для несовершеннолетних, чтобы показать пример детям, что надо заниматься спортом.

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«Во многие детдома и колонии меня приглашали по много раз. И этот кард, практически все здесь тяжеловесы, все сильные, и все добряки, воспитанные. И это как раз тот пример, когда настоящий сильный спортсмен — воспитанный, добрый и благородный человек», — продолжил Хлебников.

По его словам, бокс — это искусство, а не жестокий вид избиения друг друга.

Также спортсмен рассказал об особенностях своего организма. Он отметил, что оказалось, что в его костях на 94% отсутствуют поры. В результате у спортсмена более крепкие, связки, суставные сумки, в целом организм усиленный как спортивная машина.

Встреча Брюса Хлебникова с Павлом Шульским пройдет в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая. Главным событием вечера станет бой между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем, который продлится 10 раундов. Поединок соперников в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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