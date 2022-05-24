Отопление вновь включили в домах Вологодской области

В некоторых районах Вологодской области возобновили отопительный сезон. Это связано с холодной погодой.

Отопление дали в квартиры в Бабаевском, Шекснинском и Кадуйском районах. Сроки отопительного сезона будут изменены в оперативном порядке, сообщает ИА FlashNord.

Похолодание пришло в регион в минувшие выходные. Среднесуточная температура оказалась на 6 градусов ниже нормы и соответствует значениям середины апреля. Власти Череповца и Вологды продлевают отопительный сезон уже две недели.

24 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что заморозки в Москве и европейской части России продлятся двое суток. Наступившее похолодание связано с затоком полярного воздуха с Севера.