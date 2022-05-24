Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия запретила въезд в страну 154 членам британской палаты лордов
Мир
В Турции допустили выход из НАТО из-за Финляндии и Швеции
Мир
Лондон заверил в отсутствии планов отправлять военные корабли в Черное море
Мир
Более 50% американцев выступили против антироссийских санкции
Спорт
Матыцин подписал приказ об изменении лимита на легионеров в Премьер-лиге
Армия
Бомбардировщики России и Китая провели патрулирование над Японским морем
Мир
Экс-президент Молдавии Додон задержан на 72 часа по подозрению в госизмене
Мир
Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта
Мир
Бойцы ВСУ отказались выполнять боевое задание в Северодонецке
Мир
В Энергодаре задержали украинскую диверсионную группу из пяти человек
Общество
В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Отопление вновь включили в домах Вологодской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В некоторых районах Вологодской области возобновили отопительный сезон. Это связано с холодной погодой.

Отопление дали в квартиры в Бабаевском, Шекснинском и Кадуйском районах. Сроки отопительного сезона будут изменены в оперативном порядке, сообщает ИА FlashNord.

Похолодание пришло в регион в минувшие выходные. Среднесуточная температура оказалась на 6 градусов ниже нормы и соответствует значениям середины апреля. Власти Череповца и Вологды продлевают отопительный сезон уже две недели.

24 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что заморозки в Москве и европейской части России продлятся двое суток. Наступившее похолодание связано с затоком полярного воздуха с Севера.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022