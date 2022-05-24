Сегодня мир столкнулся с угрозой новой холодной войны «с ядерным оттенком» и ростом крайнего национализма. Об этом заявил во вторник, 24 мая, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы столкнулись с конфликтами и расколом в масштабе, которого не видели уже десятилетия — от Йемена до Сирии, от Эфиопии до Сахеля. Угроза новой холодной войны с серьезным ядерным оттенком, терроризм и взрывной роста крайнего национализма — каждый из этих вызовов стал еще одним признаком раскола нашего мира», — сказал Гутерриш во время выступления перед выпускниками университета Сетон-Холл (штат Нью-Джерси, США), церемония которого транслировалась на сайте университета.

Среди прочих угроз генсек ООН назвал изменение климата, рост социального неравенства, распространение голода и болезней, а также ситуацию на Украине, причиняющую, по его словам, «огромные страдания, разрушения и смерть».

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В этот же день экс-советник президента Франции Пьер Лелуш в интервью газете Valeurs Actuelles предупредил о затягивании Европы в страшную воронку из-за Украины. Он отметил, что из-за поставок вооружения Киеву Европа втягивается в пропасть, из которой будет невозможно выбраться. Происходящее он назвал схваткой между НАТО и Россией, добавив, что действия США в этой ситуации очень рискованные.

Ранее в мае ветеран службы в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), офицер разведки по Ближнему Востоку и Южной Азии Пол Пиллар заявил, что новая холодная война с Россией противоречит интересам США и международной безопасности в целом. Кроме того, она препятствует решению глобальных проблем и грозит риском перерастания кризисов в вооруженные столкновения. Ветеран разведки подчеркнул, что в отличие от первой холодной войны, следующая может длиться бесконечно и не закончиться победой «однополярного мира».

По мнению экс-посла США в России Томаса Пикеринга, которое он высказал еще до начала спецоперации РФ, недоверие между странами Запада и Россией возникло со времен холодной войны и никогда полностью не исчезло. При этом Пикеринг напомнил, что до распада СССР между государствами был период тесного и плодотворного сотрудничества в рамках совместной работы в Совете Безопасности ООН.