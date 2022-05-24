Территорию около плотины «Волжанка» расчистили в Ульяновской области

В Ульяновской области расчистили территорию возле плотины «Волжанка». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природы и цикличной экономики.

Плотина «Волжанка» расположена в селе Богдашкино Цильнинского района. В уборке прилегающей к ней территории приняли участие сотрудники районной администрации и волонтеры, пишет ulpravda.ru.

В общей сложности был собран 1 куб. м отходов. Мероприятие прошло в рамках проекта «Вода России».

Ранее в мае сообщалось, что в Сурском районе Ульяновской области началась обработка водоемов от черной мошки. Мероприятия проводятся по специально разработанной дорожной карте.