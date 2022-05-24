Президент Чехии запретил 11 гражданам страны присоединяться к ВСУ

Президент Чехии Милош Земан запретил 11 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 24 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек на своей странице в Twitter.

«Президент Чехии Милош Земан, опираясь на отрицательную рекомендацию министерства обороны республики <…> отказал 11 гражданам Чехии в их просьбе разрешить им вступить [в состав подразделений] ВС Украины», — написал Овчачек.

11 мая пресс-секретарь президента Чехии сообщил, что глава государства подписал решение о согласии на вступление в ряды ВСУ 103 граждан страны.

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Сообщалось, что официальный запрос на службу в ВСУ подали практически 400 человек. Там также отметили, что чешские добровольцы уже принимали участие в боях на Украине. Как уточняет издание, гражданам Чехии запрещено служить в иностранной армии без разрешения президента страны.

В тот же день заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что разрешение Земана 103 гражданам Чехии присоединиться к украинской армии исключительно возмутительно. По словам специалиста, подобное решение полностью укладывается в русло западной политики и подхода к украинскому конфликту.

Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники более чем из 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, 24 февраля объявил о начале проведения спецоперациипо защите Донбасса.

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