Почти 1,8 млрд рублей направят в Рязани на дорожный ремонт в 2022 году

В 2022 году в Рязани планируется отремонтировать 16 участков дорог по муниципальным контрактам 2022-2023 года. На эти цели из городского бюджета была выделена беспрецедентная сумма — порядка 1,8 млрд рублей. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Сорокина, пишет РИА «7 новостей».

По ее словам, тема состояния дорог в столице региона остается одной из приоритетных.

Большая часть контрактов на ремонт и модернизацию уже заключена. В торгах находятся двухлетние контракты. Сейчас завершается ремонт 10 участков, которые начали приводить в порядок еще в прошлом году. 47 объектов будут сданы «картами». Это на 30% больше, чем годом ранее.

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Сорокина заявила, что ответственные за ремонт дорог специалисты должны «буквально жить» на объектах. За ходом работ поручили следить профильному заммэра Борису Ясинскому и подведомственным структурным подразделениям. Кроме того, должен осуществляться депутатский и общественный контроль, сказала глава администрации, чьи слова приводит 62INFO.ru.

В начале апреля в Рязани начался ямочный ремонт дорог. За одну неделю удалось отремонтировать 22 участка улиц. Общая площадь ликвидированных выбоин составила 270 кв. м.