Мохнаткин высказался о поединке против Штыркова

Российский боец Михаил Мохнаткин на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ» во вторник, 24 мая, высказался о предстоящем поединке против другого россиянина Ивана Штыркова.

Спортсмен назвал поступившее предложение о поединке с Иваном Штырковым интересным для себя.

«Тем более довольно-таки давно наше противостояние обсуждалось, именно по смешанным единоборствам», — добавил он.

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Боец подчеркнул, что с ним на протяжении почти года работали лучшие специалисты Санкт-Петербурга.

Михаил Мохнаткин — бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо 2013 года, чемпион России по боевому самбо 2012 года, призер чемпионата Европы по боевому самбо. В ММА на его счету 10 побед, два поражения и две ничьи.

Ранее в этот же день Штырков также поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Мохнаткина. По словам спортсмена, который попробует себя в новой дисциплине, он отдает себе отчет в том, что у него точно будет «не бокс, а что-то из техники уличной драки». Мохнаткин уточнил, что назвать это профессиональным боксом у него «язык не поворачивается».

22 мая Штырков заявил, что будет действовать жестко, но аккуратно в бою против Мохнаткина. По его словам, зрителей ждет классическое противостояние «высокого парня с длинными конечностями и крепыша маленького роста».

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович» пройдет 27 мая в Омске. Телеканал «РЕН ТВ» покажет турнир в прямом эфире в 22:00 по (мск) и 01:00 (Омск).

Главным событием боксерского вечера станет поединок между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем. На счету Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

Мохнаткин и Штырков выступят в соглавном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также телезрителей ожидают и другие бои, в том числе схватка мастера спорта по боксу Павла Шульского и бойца поп-ММА Брюса Хлебникова.

Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Нехомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.