В Татарстане могут появиться ветропарки общей мощностью от 12 МВт
В Татарстане планируется построить несколько ветропарков общей мощностью от 12 МВт. Об этом 23 мая сообщили в компании «Татнефть».
Там отметили, что возможность строительства рассматривается совместно с предприятием «Рэкоинвест».
«Ветроэлектростанции предполагается строить как для покрытия собственных нужд «Татнефти», так и для выработки электроэнергии на оптовый рынок», — говорится в сообщении.
Потенциальными потребителями продукции, как ожидается, могут стать участники федеральной программы развития возобновляемых источников энергии, а также предприятия, вкладывающие средства в «зеленую» энергетику.
Выпуск первой продукции запланирован на I квартал 2025 года.
В начале марта сообщалось о планах по строительству ветропарка на севере Красноярского края. Его мощность может составить от 100 до 140 МВт.