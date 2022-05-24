«Умную» остановку оборудуют в Липецке

В Липецке до конца 2022 года планируется установить первую «умную» остановку. О ней рассказали на заседании комиссии Липецкого горсовета.

На такой остановке можно будет получить расписание транспорта, построить маршрут, узнать о находящихся рядом достопримечательностях, подключиться к wi-fi и зарядить телефон.

Такую остановку оборудуют камерами, работающими в круглосуточном режиме, и «тревожной» кнопкой, пишет Lipetskmedia.

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Создание «умной» остановки — один из этапов внедрения в Липецке системы «Умный город».

Ранее, как напоминает GOROD48, депутатам презентовали проект «умная скамейка». Сообщалось, что она будет оборудована атмосферными датчиками, которые смогут рассказать присевшему на это чудо современных технологий человеку о погоде. Там же будет зарядка мобильного телефона, wi-fi и подогрев для сидения. Правда, как сказал депутатам руководитель ОБУ «Информационно-технический центр» Андрей Юрицын, пока о появлении в Липецке такой скамейки речи не идет.

Зато, отметил специалист, закуплено оборудование для создания платного парковочного пространства в центре Липецка на 3670 мест. Ведется работа по подготовке нормативно-правовых актов, и после подготовки всей документации жителям сообщат об установке шлагбаумов, выберут улицу для пилотного проекта, подготовят дорожную разметку, смонтируют систему видеонаблюдения и запустят парковку в эксплуатацию.