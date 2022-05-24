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Пашинян положительно оценил свою встречу с Алиевым в Брюсселе

Пашинян в разговоре с Блинкеном положительно оценил свою встречу с Алиевым в Брюсселе
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Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном положительно оценил свою встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил кабмин Армении.

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«Собеседники обменялись мнениями по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, открытию региональных коммуникаций, вопросам региональной безопасности. Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что встреча прошла в целом положительно», — говорится в сообщении.

Вечером 22 мая стало известно, что глава Азербайджана, премьер-министр Армении и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. В ходе трехсторонней встречи обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к переговорному процессу, гуманитарными проблемами и урегулированием нагорнокарабахского конфликта.

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Следующая встреча в таком же формате должна состояться в июле-августе текущего года.

Ранее, 9 апреля, президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Армении. Политические лидеры заявили о важности договоренностей о подписании соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном и начале работ по делимитации армяно-азербайджанской границы.

В ноябре 2020 года при участии России Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен военнопленными и передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

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